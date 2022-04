Sorpreso con 70 grammi di marijuana sotto la maglia: arrestato giovane pusher

Lo scorso weekend, la volante del commissariato di Acireale nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio ha arrestato, in flagranza di reato, un diciannovenne incensurato acese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato sorpreso, in piazza Chiesa nella frazione di Scillichenti, con una busta di cellophane, nascosta dentro la maglia, al cui interno sono stati rinvenuti circa 70 grammi di marijuana.

Successivamente, i poliziotti hanno ritenuto di eseguire una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, durante la quale all’interno della stanza da letto è stato rinvenuto un altro involucro di cellophane contenente 80 grammi di polline di cannabis. Tale derivato vegetale, non troppo diffuso, da molti acquistato tramite i canali internet, è risultato possedere un principio attivo Thc significativo. Per il diciannovenne, fino ad oggi sconosciuto alle forze di polizia, sono quindi scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.