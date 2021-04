Via Capo Passero, due arresti per droga e 50 grammi di marijuana sequestrata

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato il 52enne Giuseppe Raineri, già sottoposto all’obbligo di firma, e il 22enne Giovanni Castorina, entrambi catanesi, ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Un eccessivo fermento nei pressi del civico 33 di via Capo Passero non è passato inosservato agli occhi dei militari che, grazie anche ad un prolungato servizio di osservazione, hanno potuto comprovare l’attività illecita posta in essere dai due personaggi. Alternandosi nei diversi ruoli rivestiti durante l’attività di spaccio, avevano piazzato le dosi di marijuana a ben quattro clienti che, fermati dai carabinieri a debita distanza, sono stati trovati in possesso della droga appena acquistata. Tutti sono stati identificati e segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. I carabinieri, a quel punto, hanno deciso di bloccare i due che, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di 26 dosi di marijuana e di 70 euro in contanti rinvenuti nelle tasche del 52enne, incassati dalla pregressa vendita della droga. La perquisizione estesa anche all’area a verde attigua alla zona di spaccio, ha consentito di rinvenire e sequestrare altri 50 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, che al momento resta a carico di ignoti. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.