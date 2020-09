Disoccupato sbarca il lunario spacciando marijuana e finisce in manette

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale hanno arrestato il 42enne Andrea Fasone di Aci Catena, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Pur trasferendosi di domicilio, era stato monitorato dai militari che, seguendone gli spostamenti, avevano maturato più di un sospetto circa la reale attività svolta dall’uomo. Così, ieri sera, all’uscita del sospetto dalla propria abitazione, i militari lo hanno bloccato invitandolo a farvi rientro. All’interno dell’immobile,dopo una perquisizione, i carabinieri sono riusciti a scovare e sequestrare uno zaino contenente circa 200 grammi di marijuana, nascosto in camera da letto, un bilancino elettronico di precisione, del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita, nonché un elenco, riportato a penna su di una piccola scatola di cartone, riepilogante clienti, denaro e quantità di stupefacente ceduto a credito.

Posto dinanzi alle proprie responsabilità, ha voluto confessare ai carabinieri di aver intrapreso l’attività di spacciatore perché senza lavoro, aggiungendo di aver riservato alla clientela la massima attenzione con consegne della droga fino al domicilio e una linea telefonica mobile dedicata.