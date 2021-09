Giovane spacciatore tenta di buttare l' "erba" nel wc, ma non evita l'arresto

I carabinieri di Giarre hanno arrestato nella flagranza un 19enne di Mascali per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Avevano già dei sospetti sul giovane e, dopo aver bussato alla sua porta, hanno sentito un trambusto provenire da dentro l’appartamento. A qual punto hanno fatto irruzione attraverso una finestra posta sul retro, sorprendendolo mentre tentava di disfarsi di circa 10 grammi di marijuana attraverso lo scarico del water. I carabinieri, dopo aver recuperato la droga, hanno perquisito l’abitazione rinvenendo, all’interno di uno zaino riposto nella camera da letto del 19enne, altri 50 grammi di marijuana, 3 dosi di hashish, una pianta di canapa indiana coltivata nel cortile e del materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita. La droga e il materiale sono stati posti sotto sequestro.