Tenta di fuggire dalla polizia e minaccia gli agenti: un 20enne nascondeva nel giubbotto 45 dosi di "erba"

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in servizio di vigilanza in moto per le vie di Catania, transitando lungo il viale Regina Margherita sono stati insospettiti da un giovane che, alla vista dei poliziotti, aveva iniziato ad attuare delle manovre pericolose con il proprio veicolo per eludere i controlli. Dopo aver bloccato l’auto, gli operatori hanno identificato il conducente che è risultato essere un 20enne catanese con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Effettuando una perquisizione personale, all’interno del giubbotto è stata trovata una busta di plastica trasparente contenente 221 grammi di marijuana, suddivisa in 45 bustine.

La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare altra droga, per un quantitativo pari a 5,45 grammi. Alla luce dei fatti accertati ed al termine delle attività di rito, il giovane è stato tratto in arresto. D’intesa con il pubblico ministero di turno, è stato condotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza, dove permane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto, dopo essere stato accompagnato presso gli uffici della questura per il fotosegnalamento, aveva assunto un comportamento ostile e violento nei confronti dei poliziotti, rifiutandosi di salire sull’auto di servizio ed afferrando per un braccio un agente dopo averlo insultato con frasi minacciose.