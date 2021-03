Spacciatore di marijuana arrestato dopo aver tentato la fuga a piedi

La polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese G.M. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella serata di ieri, personale delle volanti ha tratto in arresto il predetto G.M., sottoposto alla misura dell’avviso orale e al daspo. Gli agenti in transito in viale Nitta hanno notato un soggetto a loro noto dedito all’attività di spaccio, che stazionava fuori dal portone di ingresso di uno stabile, e cedeva qualcosa ad un altra persona. Pertanto, decidevano di effettuare un controllo, ma alla loro vista il presunto spacciatore ha tentato di fuggire. Nel corso dell’inseguimento appiedato del pusher uno dei poliziotti ha riportato a una seria distorsione alla caviglia. L’uomo è stato bloccato e trovato in possesso della somma di 385 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio. Nelle immediate vicinanze del luogo in cui stazionava, all’interno di un’intercapedine ricavata nel muro, sono state rinvenute 32 dosi di marijuana del peso di circa 35 grammi. Sono quindi scattati gli arresti domiciliari.