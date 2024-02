In giro con la marijuana nel borsello, pusher ventenne arrestato

I poliziotti della squadra volante hanno arrestato detenzione, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti un ventenne di origini straniere. Il giovane è stato sorpreso in via Proserpina mentre cercava di sfuggire, cambiando strada, a un controllo degli agenti. Insospettiti dall'atteggiamento del ragazzo i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo eseguendo una perquisizione, durante la quale hanno rinvenuto, all’interno del borsello del giovane, otto bustine in cellophane con dentro 32,50 grammi di marijuana e 450 euro in banconote di vario taglio, ritenuti verosimilmente proventi dell’attività di spaccio.

Gli agenti hanno poi proceduto anche con una perquisizione domiciliare, all’esito della quale sono stati rinvenuti, nel garage di pertinenza dell’appartamento, altri 7 grammi di erba, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale per il confezionamento. La droga è stata sequestrata.