Ancora un arresto per spaccio nei pressi del campo scuola di Picanello

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un trentaseienne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia ha notato nei pressi del campo scuola di Picanello un soggetto che si comportava in modo sospetto e che, alla vista della polizia, cercava di allontanarsi. Gli agenti lo hanno bloccato, sottoponendolo ad un controllo che ha dato esito positivo: indosso all’uomo, infatti, sono state rinvenute delle bustine di plastica contenenti marijuana e delle banconote, probabile provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato condotto in commissariato per gli atti di rito. La droga e il denaro sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria.