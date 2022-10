Cerca di evitare il controllo di polizia nascondendosi in un portone, arrestato presunto spacciatore

Ieri pomeriggio gli agenti delle volanti hanno sottoposto a controllo un ragazzo in motorino che, per evitare di essere fermato, è scedo dal mezzo cercando di accedere velocemente all’interno di un portone. I poliziotti lo hanno inseguito riuscendo a bloccarlo in tempo. Il giovane ha consegnato loro tre involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 1,32 grammi. Durante la perquisizione sono stati trovati 200 euro divisi in banconote di piccolo taglio e tredici involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 17,74 grammi, nascosti nelle parti intime. Il ragazzo è stato quindi arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.