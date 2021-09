Spacciatore di cocaina e marijuana arrestato in via Capo Passero

I carabinieri hanno arrestato un 36enne catanese intento a spacciare in via Capo Passero. Lo hanno visto transitare a bordo di uno scooter Honda Sh ed ha tentato di sgattaiolare per evitare probabili problemi. Subito i militari si sono fisicamente frapposti precludendogli ogni via di fuga. Ma lui, confidando nell’oscurità e nella speranza di non essere notato, ha tentato il "colpaccio" gettando un involucro prima di essere bloccato. All'interno della busta c'erano 20 dosi di marijuana e 10 di cocaina, tutte già singolarmente confezionate per la vendita al minuto. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.