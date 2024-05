Nascondevano cocaina, marijuana e una pistola: due ventenni finiscono ai domiciliari

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno tratto in arresto due 20enni catanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando per via del Principe, a San Cristoforo, i poliziotti hanno notato una vettura con a bordo due persone sospette ed hanno deciso di effettuare un controllo. Già nelle prime fasi dell'ispezione è subito saltata fuori una busta di plastica con dentro 16,46 grammi di marijuana e 4,48 grammi di cocaina, divisi in dosi. A quel punto, i due giovani sono stati sottoposti anche a perquisizione personale che ha consentito di recuperare, addosso ad uno dei due, 9,41 grammi complessivi di marijuana. Anche l'altro ragazzo nascondeva 8,30 grammi in tutto della stessa sostanza.

La perquisizione è stata poi estesa al domicilio di uno dei due, sempre in via del Principe, dove è stata rinvenuta una pistola modello 92 cal. 8 mm, con matricola abrasa, presumibilmente modificata e priva di tappo rosso. Sotto sequestro anche una cartuccia calibro 7.62, una busta con 81,34 grammi di marijuana, un' ulteriore busta con 7,20 grammi di marijuana e 3,36 grammi di cocaina. I due giovani sono stati tratti in arresto e posti agli arresti domiciliari, in attesa di convalida innanzi al giudice per le indagini preliminari.