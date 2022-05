Arrestati tre giovani siracusani con in auto marijuana ed un coltello

Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato tre uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle ore 14 di ieri, nel corso di un servizio di ordinario di controllo del territorio, una volante ha fermato in via della Concordia un’autovettura con a bordo tre uomini, residenti nel siracusano. Tenuto conto dell’atteggiamento insofferente mostrato dai tre,sono stati sottoposti a perquisizione personale. Sono così saltati fuori 32 grammi di marijuana, già in parte confezionata e pronta a essere smerciata. Addosso a uno dei tre, inoltre, è stato rinvenuto un coltello di circa 7 centimetri. Dopo le formalità di rito, i tre sono stati tratti in arresto e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il passeggero con addosso il coltello è stato anche indagato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di armi.