A 18 anni era già uno spacciatore di marijuana: denunciato dai carabinieri

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti circa 85 grammi di marijuana già confezionata in singole dosi per la vendita al minuto insieme alla somma di 450 euro

I carabinieri del nucleo radiomobile etneo hanno denunciato un catanese di 18 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di alcuni servizi di perlustrazione i militari l’avevano adocchiato più volte, notandone i movimenti guardinghi ed hanno effettuato una breve indagine, rivelatasi effettivamente concreta. I carabinieri si sono presentati presso l’abitazione del giovane in via Fiume per effettuare una perquisizione e nella sua camera, nascosti all’interno di una scatola, hanno trovato circa 85 grammi di marijuana già confezionata in singole dosi per la vendita al minuto insieme alla somma di 450 euro, ritenuta provento della vendita della sostanza stupefacente.