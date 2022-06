Controlli in via Gemmellaro e piazza Sciuti, arrestati due spacciatori 18enni

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato in flagranza due 18enni, un ragazzo ed una ragazza, che dovranno difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un servizio di controllo contro lo spaccio di droga nelle zone della movida, i carabinieri hanno concentrato la loro attenzione in piazza Sciuti ed in via Gemellaro, osservando i movimenti sospetti della coppia caratterizzati dal classico “andirivieni” di persone che si fermavano nei pressi di una panchina occupata dai due 18enni. Sono quindi entrati in azione quando i due si sono alzati dalla panchina verosimilmente per cambiare "punto di ritrovo" e li hanno quindi sottoposti alle verifiche del caso. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 9 dosi di marijuana, 5 dosi di hashish e la somma contante di 658 euro, ritenuti provento dello spaccio, custoditi all’interno del suo marsupio. Mentre la donna è stata trovata in possesso di una dose si marijuana e materiale vario idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente, contenuti all’interno della borsetta.

E' emerso che le ordinazioni venivano effettuate tramite messaggi vocali inviati dai clienti, con appuntamento presso la panchina in cui è avvenuto il fermo. La perquisizione delle loro abitazioni ha consentito di rinvenire 200 euro ritenuti provento dello spaccio e svariato materiale di confezionamento. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.