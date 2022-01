Spaccia dal negozio della madre: arrestato 19enne

Nel pomeriggio di ieri la polizia ha tratto in arresto un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, intorno alle ore 18.30, il personale dipendente della sezione Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è intervenuto presso un esercizio commerciale in zona Librino, dove era stata segnalata un’attività di spaccio in corso. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato il figlio della titolare del negozio, un giovane di 19 anni incensurato, ed hanno eseguito una perquisizione domiciliare, a seguito della quale sono stati rinvenuti, nella disponibilità del giovane, diverse buste contenenti sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, per un peso complessivo di circa un chilo e trecento grammi, oltre a 212 dosi già confezionate e pronte per essere smerciate, bilancini di precisione per la pesatura della sostanza stupefacente e altri oggetti idonei al confezionamento della stessa. Il giovane è stato dunque arrestato e messo a disposizione del P.M. di turno che ha deciso la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.