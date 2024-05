Un monolocale trasformato in centro di spaccio: pusher 32enne posto ai domiciliari

I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno arrestato per detenzione ai fini spaccio di stupefacenti un pusher 32enne di Catania. L'uomo aveva creato un centro di spaccio in un monolocale preso in affitto in via Ospedale Vecchio, nel quartiere di San Cocimo, dove custodiva e rivendeva hashish e marijuana. Una volta acquisite tutte le informazioni su suo conto, i militari hanno cercato riscontri mimetizzandosi tra la gente del posto ed appostandosi nei pressi dell’appartamento in questione.

Dopo qualche ora, hanno visto l’uomo che stava per rientrare in casa ed in pochi attimi è scattato il blitz. Una volta bloccato il sospettato, i carabinieri sono entrati nell'immobile insieme a lui. L’uomo, chiaramente, si è mostrato da subito preoccupato per il controllo. All’interno di un armadio della sua camera da letto era nascosta una grande busta in cellophane trasparente, con dentro 500 grammi di marijuana. Successivamente, sul ripiano della cucina, gli operatori hanno scoperto altri 50 grammi di hashish, già suddivisi in ovuli di plastica raffiguranti uno "smile".

Presenti sullo stesso ripiano anche della cucina anche due bilancini di precisione, insieme a diverso materiale per il confezionamento delle dosi e alla somma in contanti di 120 euro, ritenuta provento dello spaccio. Tutta la droga è stata sequestrata e il pusher è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.