Base dello spaccio era un monolocale a San Cristoforo: "Lupi" arrestano pusher 29enne

Prosegue senza sosta l’attività degli uomini della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania con servizi su tutto il territorio del capoluogo etneo ed in particolare nei quartieri più popolari della città per contrastare i fenomeni dello spaccio di sostanze stupefacenti e della detenzione illegale di armi clandestine. Proprio nel corso di uno dei numerosi servizi finalizzati al contrasto all’illegalità diffusa, gli uomini dei “Lupi” hanno arrestato lo scorso pomeriggio un pregiudicato 29enne catanese, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari infatti hanno dato riscontro ad un’attività info investigativa, inerente al fatto che il 29enne avrebbe avviato una fiorente attività di spaccio in un monolocale al piano terra di uno stretto vicolo del popoloso quartiere di San Cristoforo, dove riceveva numerosi clienti ad ogni ora del giorno e della notte. Pertanto, i militari, hanno predisposto un servizio di osservazione dell’area circostante all’abitazione in questione, e dopo averla monitorata per diverse ore, hanno atteso fino a quando si è presentata l’occasione propizia per fare irruzione in casa, ossia l’arrivo di un potenziale acquirente, che il pusher ha accolto sull’uscio di casa, ed il fatto che i due si fossero trattenuti a parlare ha consentito ai militari di intervenire prontamente e bloccare il 29enne prima che potesse chiudere la porta.

Appena hanno fatto accesso all’abitazione, gli operanti sono subito rimasti colpiti dal forte odore di stupefacente presente nell’abitazione, che unitamente all’atteggiamento nervoso del 29enne, li ha determinati ancora di più a procedere ad una perquisizione domiciliare. Durante l’attività, gli uomini dei Lupi sono subito stati attratti da un borsello nero riposto su un grande tavolo rotondo sito nell’ingresso, nel quale hanno trovato nascoste 13 bustine di plastica trasparenti con chiusura ermetica a binario, contenenti 13 grammi di marijuana, nonché la somma in contanti di 150,00 euro.

Sullo stesso tavolo, inoltre i militari hanno trovato una busta di plastica, di colore trasparente contenente 6 grammi di marijuana, 58 grammi di hashish e svariate bustine di cellophane, che lasciavano comprendere che lo stupefacente fosse pronto per essere confezionato e smerciato ai vari clienti che si presentavano alla porta. Inoltre proseguendo la perquisizione dell’abitazione, i militari hanno trovato su una mensola del corridoio che dall’ingresso conduce alle camere, un’ulteriore busta di plastica contenente 26 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Al termine dell’attività la droga è stata sequestrata per le necessarie analisi di laboratorio, il denaro è stato sequestrato in quanto provento dell’illecita attività di spaccio, mentre il pusher è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.