Spaccia all'interno del parco Gioeni, denunciato 24enne

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina, nel corso di mirati servizi volti ad innalzare il livello di sicurezza all’interno dei parchi cittadini, hanno eseguito una serie di controlli e perquisizioni all’interno del parco Gioeni. I controlli, che si sono protratti fino a tarda sera, hanno permesso di controllare oltre 30 persone all'interno del giardino pubblico e, tra questi, un giovane il cui comportamento ha attirato l’attenzione degli operatori. Il giovane, infatti, alla vista della polizia, ha tentato subito di allontanarsi raggiungendo la propria autovettura parcheggiata appena fuori dal parco, ma i poliziotti tempestivamente l’hanno bloccato e dopo averlo identificato quale un 24enne con precedenti per spaccio di stupefacenti, hanno proceduto a perquisizione. L’attività ha consentito di rinvenire alcuni grammi di marijuana contenuta in tre bustine e 320 euro in banconote di vario taglio, presunto provento dell’attività di spaccio svolta nel parco, notoriamente frequentato da famiglie e ragazzini. Alla luce di quanto accertato, il giovane è stato denunciato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Sia la sostanza stupefacente che le banconote sono state sottoposte a sequestro penale.