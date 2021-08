San Cristoforo, arrestato pusher di cocaina

E' stato arrestato Q.B., di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine: dovrà rispondere del reato di spaccio. L'uomo, infatti, è stato beccato dagli agenti della mobile nel quartiere di San Cristoforo mentre si spostava, alle prime ore del mattina, da via Vetrano verso via Della Concordia. Proprio in quest'ultima via è stato fermato, in quanto sospettato di essere un pusher molto attivo. I controlli degli agenti sono stati estesi anche nel suo domicilio dove sono stati trovati

250 grammi di cocaina ancora in pietra suddivisi in 5 involucri in cellophane. La cocaina era nascosta all’interno di un vano occulto ricavato sotto la lastra in marmo di uno dei gradini della scala dell’abitazione, che veniva rimosso all’occorrenza con un ingegnoso sistema a scorrimento laterale funzionante



tramite un incavo nella parete ed alcune calamite nascoste. Q.B. è stato arrestato e la droga sequestrata, adesso l'uomo si trova nel carcere di piazza Lanza.