Via Pistone, arrestato dai carabinieri pusher 22enne

I carabinieri hanno arrestato nella il 22enne gambiano Ibrahim Sawaneh per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’equipaggio della gazzella, pattugliando il quartiere San Berillo, ha sorpreso il giovane extracomunitario in via Pistone mentre piazzava della droga ad alcuni acquirenti. Il pusher, visti gli uomini in divisa, è fuggito; azione resa vana dal pronto inseguimento dei militari che sono riusciti a bloccarlo ed ammanettarlo. Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di diverse dosi tra cocaina e marijuana, 4 compresse di “Rivotril” (un noto psicofarmaco), 20 euro in contanti, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da vendere.