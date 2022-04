Spaccio a San Cristoforo e San Giovanni Galermo: due arresti della polizia

La polizia ha arrestato un 34enne D. L. G. e un 46enne D. B. V., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo scorso 14 aprile, personale della squadra mobile, sezione contrasto al crimine diffuso ha condotto due distinte operazioni che hanno portato all’arresto delle due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In occasione della prima operazione, condotta nel rione San Cristoforo, è stato sottoposto a perquisizione, con l’aiuto di personale della squadra cinofili, il domicilio di D. L. G., ad esito della quale sono stati trovati e sequestrati 57 involucri, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, che erano stati nascosti in un vano ricavato, ad arte, nella struttura interna di una sedia in legno, nonché la somma di denaro contante, provento della illecita attività.

In ragione del tipo di sostanza stupefacente e del numero delle dosi sequestrate, D. L. G. è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente. In occasione della seconda operazione, svoltasi nel rione San Giovanni Galermo, nota piazza di spaccio cittadina, è stata eseguita una perquisizione presso l’abitazione di D. B. V. che consentiva di rinvenire e sequestrare 160 involucri, già confezionati, di marijuana, per un peso complessivo di circa 130 gr., una busta in cellophane contenente la stessa sostanza, non suddivisa in dosi, di eguale pesatura, nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Pertanto, è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente.