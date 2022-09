Borgo, i "lupi" arrestano uno spacciatore di marijuana

I carabinieri della squadra lupi del nucleo investigativo di Catania sono stati impegnati in un servizio a largo raggio di controllo del territorio, contro la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Borgo. Un 61enne che stazionava all’esterno del portone d’ingresso di un palazzo è stato notato dai militari, che lo avevano inquadrato come presunto pusher. Ad un certo punto è stato raggiunto da un soggetto, col quale ha comunicato per pochi secondi per poi accedere al palazzo mentre il suo interlocutore lo ha atteso per strada. Al suo ritorno lo hanno perquisito e trovato in possesso di un involucro contenente 5 grammi di marijuana, che teneva nella mano destra pronta per essere ceduta al soggetto che lo attendeva. I carabinieri hanno esteso la perquisizione all’abitazione del pregiudicato, all'interno del palazzo dal quale era uscito. Su una mensola del soggiorno hanno trovato un block notes sul quale erano appuntati dei nominativi e delle cifre. All’interno della mensola i carabinieri hanno trovato un vano nel quale erano nascosti 10 involucri di polietilene contenente 2 grammi di cocaina e 11 involucri del medesimo materiale contenente 30 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione digitale. Il 61enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento presso il carcere di piazza Lanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.