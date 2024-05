Spacciava fuori da un palazzo di via Capo Passero: ai domiciliari un 23enne

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato un 23enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è avvenuta nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti.

L'attenzione dei carabinieri si era concentrata sul quartiere di Trappeto Nord dove il giovane pusher aveva allestito un florido commercio di droga. Il ragazzo operava su strada, appena fuori un palazzo di via Capo Passero dove durante le ore notturne, poteva essere avvicinato dai “clienti” senza essere visto, approfittando di una zona poco trafficata e in ombra.

Gli investigatori hanno messo in atto una serie di servizi di osservazione, mimetizzandosi tra la gente del quartiere. Grazie a queste attività, i carabinieri hanno potuto constatare l'intensa attività di spaccio del giovane e il suo sistema di vedette per proteggere il suo operato.

Dopo alcune ore di osservazione, i carabinieri sono intervenuti bloccando il pusher mentre stava cedendo droga a un cliente. Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato 60 involucri di cocaina per un peso complessivo di oltre 20 grammi, 100 euro in contanti provento dell'attività di spaccio e una radio del tipo walkie talkie utilizzata per i collegamenti con le vedette. Il 23enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

