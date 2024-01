"Mamma me lo fai un favore...ti affacci e vedi se piove": ecco come i pusher controllavano le piazze di spaccio

Il civico 12 del viale Nitta trasformato in un perfetto supermarket della droga, strutturato secondo un modello verticale. Nella scala A, marijuana al piano terra e nel cortile dei palazzoni. Cocaina e crack al quarto e al settimo piano. Nella scala O, al primo piano, solamente "coca". Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa, che hanno svolto le indagini dell'operazione "Sottosopra" tra il settembre del 2021 e l'ottobre del 2022 con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia, i ricavi dei tre poli individuati ammontavano a 15 mila euro al giorno.

Una stanza a disposizione dei tossicodipendenti

Circa 350 i clienti delle tre "piazze" di spaccio, provenienti anche da fuori provincia, come spiegato dal capitano Beatrice Casamassa. Per il consumo sul posto di droga, disponibile anche una stanza attigua alle aree di vendita che veniva spostata in base alla pressione esercitata dagli inquirenti sulla zona. Soluzione certamente più comoda rispetto, ad esempio, agli anfratti dei porticati della "Fossa dei leoni" di viale Moncada, tappezzati di pipette per fumare crack, gettate poi accanto ai tubi delle fognature. Inoltre, la presenza di tossicodipendenti da identificare durante le attività di riscontro era anche un "cuscinetto" per i pusher, che potevano così guadagnare secondi preziosi durante le perquisizioni delle forze dell'ordine. Il ricavo annuale per i membri dell'associazione è stato stimato in circa 2 milioni di euro.

Appartamenti dell' Iacp usati per spacciare: 5 sequestri

Sono in tutto 14 le misure di custodiia cautelare in carcere eseguite questa mattina dai militari del comando provinciale di Catania, anche se due dei destinatari sono attualmente irreperibili. Gli indagati sono in tutto 31, molti dei quali residenti negli stessi palazzoni popolari in cui avvenivano, fino a ieri, le attività di spaccio. "Non a tutti i cittadini, però, questa situazione andava bene. C'è sicuramente un clima di convivenza - spiega il tenente Alfonso De Stefano, comandante del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa - ma la vendita di droga svolta anche sul pianerottolo a fianco della propria abitazione comincia a dare fastidio agli abitanti della zona". Cinque immobili dello Iacp di Catania erano stati occupati abusivamente per essere utilizzati come basi operative dagli spacciatori: il Gip Daniela Monico Crea ha ottenuto il sequestro preventivo. In passato alcune richieste di sgombero sarebbero rimaste inevase, come si legge nelle carte dell'inchiesta.

La struttura del gruppo di viale Nitta 12

La banda, secondo i magistrati etnei, agiva "in regime di monopolio" nel complesso degli edifici di viale Nitta. L'organizzazione aveva una struttura piramidale, con ruoli ben definiti. Gestione e organizzazione sarebbero state affidate ai fratelli Santo e Federico Giosuè Livoti, oltre che a Carmelo Antony Spampinato. Molti dei loro uomini di fiducia erano parenti: madri, mogli, nonne, suocere e così via, seguendo sempre un'organizzazione che riusciva anche ad oltrepassare le porte del carcere di Secondigliano. Qui era detenuto uno degli idagati fino alla metà di febbraio del 2022. Le sue direttive sarebbero state impartite anche tramite un telefonino, nascosto in cella. Gli investigatori hanno incrociato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia affiliati al clan Santapaola, Filippo Scordino e Salvatore Scavone, per trovare conferme sul suo ruolo apicale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il "fuoco incrociato" delle telecamere: forze dell'ordine contro gli spacciatori

I tre centri di spaccio erano stati imbottiti di telecamere, sia dagli investigatori che dagli indagati, che non disdegnavano mezzi più tradizionali per controllare il loro territorio. Come le vedette, posizionate anche nei pressi di un chiosco all'ingresso del viale Nitta. O, più semplicemente, nei balconi di comuni appartamenti. "Mamma me lo fai un favore...ti affacci e vedi se piove, che devo stendere i vestiti", diceva al telefono uno degli arrestati, Francesco Di Benedetto, riferendosi alla possibile presenza di forze dell'ordine. "Qui non c'è nessuno", rispondeva la donna, ricevendo un rimprovero per aver usato un linguaggio troppo esplicito.

I tre livelli della custodia della droga e i nomi in codice

La custodia della droga avveniva secondo tre step. Il primo livello era quello rappresentato dallo spacciatore che deteneva nel luogo di "lavoro" il numero minimo di dosi necessarie per i primi acquirenti. La merce era indicata sempre con nomi in codice: birre, mezze birre, sigarette, pacchetti di Merit, Marlboro, Maria, cibo per cani, bambino piccolo, benzina eccetera. Poi vi era il secondo livello in cui - come si legge nelll'ordinanza - Francesco Di Benedetto, avrebbe gestito i prelievi delle dosi pronte all'uso dal proprio appartamento per rifornire i pusher che erano rimasti a secco.

"Minchia, mi stai facendo penare", diceva ad esempio Federico Livoti a Francesco Di Benedetto, non sapendo di essere intercettato. "Mio cugino mi ero addormentato, ti dico la verità - aggiungeva lui - ti devo salire?". "Un pacchetto di Marlboro, quello là che ti ho dato ieri sera, e il pacchetto, un pacchetto di Merit - rispondeva Di Benedetto - però ora subito!". Al terzo livello ci sarebbe stato Antonino Capizzi, che avrebbe avuto il compito di custodire ingenti quantitativi di stupefacenti, in particolare cocaina, all'esterno del viale Nitta. Correndo a "riempire i vuoti" a qualsiasi ora. Anche a costo di assentarsi dal lavoro o di correre a più non posso lungo l'asfalto bagnato per coprire la tratta Caltagirone-Librino, come dimostrato dal gps installato sotto la sua auto. "Vedi che passa tre quarti d'ora di tempo, ah", diceva ad esempio in una intercettazione telefonica Capizzi a Federico Livoti, che aveva impellente necessità di dosi da piazzare. "Nino sbrigati, per favore - rispondeva lui, dopo aver appreso che si trovava a Caltagirone - mangiati la strada!".

Marijuana nascosta in garage e nelle auto abbandonate

C'è poi un quarto livello di custodia, letteralmente sotterraneo, rappresentato dai garage di viale Nitta 12. Salvatore Gaetano Patanè si sarebbe occupato di prelevare dagli scantinati la marijuana destinata ai portici del piano superiore, nascondendo le quantità più rilevanti in una vecchia Renault Megane abbandonata o in una Mercedes, sempre in disuso. Così facendo, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, sarebbe stato "pizzicato" con dei quantitativi inferiori, limitando le sue responsabilità ed i danni all'organizzazione criminale. L' "erba" era nascosta anche in altre intercapedini o anfratti posti nelle vicinanze dello stabile, a differenza di cocaina e crack che venivano portati al bisogno, con centinaia di viaggi effettuati dai "cavallini".