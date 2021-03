Beccato a spacciare al Villaggio Dusmet: arrestato

I carabinieri della Compagnia di piazza Dante hanno arrestato il 24enne catanese Roberto Belardi, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari avevano svolto un’attenta attività info investigativa che li aveva indirizzati ad un pusher che in via Bartolomeo Altavilla, nel cuore del Villaggio Dusmet, conduceva i suoi affari illeciti proprio nei pressi della sua abitazione. Gli appostamenti hanno dato i loro frutti quando l’ennesimo acquirente, dopo aver effettuato con il Belardi il solito scambio droga-soldi, è stato bloccato dai militari che hanno riscontrato il possesso di una dose di marijuana. E' scattata così la perquisizione sullo spacciatore ed all’interno della sua abitazione, dove i militari hanno rinvenuto altre 11 dosi dello stesso stupefacente, già confezionate per la vendita, per un peso complessivo di circa 50 grammi.