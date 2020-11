Giarre, padre e figlio colpiti dal divieto di acceso a pubblici esercizi

I carabinieri di Giarre hanno notificato ad Agatino Guerrera, 48enne, un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi, emanato dal questore su proposta dei militari stessi. Il provvedimento è stato applicato anche al figlio 19enne Riccardo Guerrera, in considerazione del tentato omicidio commesso all’interno di un centro commerciale di Riposto. Si sono infatti resi responsabili di minaccia, lesioni e danneggiamento in concorso all’interno di un bar lo scorso 30 ottobre. Il ragazzo ha esploso dei colpi di pistola, colpendo il titolare di un esercizio commerciale dopo un litigio nato per futili motivi.

La decisione è stata presa anche in considerazione degli altri precedenti del 48enne Agatino Guerrera nell’ultimo triennio. Nello specifico, a quest’ultimo è stato vietato l’accesso o lo stazionamento nelle immediate vicinanze di alcuni bar del Comune di Riposto, per la durata di un anno.