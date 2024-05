Sparatoria tra clan a Librino, condanna a sei anni per Salvatore Chisari

La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha ribaltato la sentenza di primo grado condannando Salvatore Chisari per l'accusa di duplice tentato omicidio e porto d'armi illegale, condannandolo a sei anni di reclusione.

Chisari era stato coinvolto nella sparatoria avvenuta a Librino l'8 agosto 2020, nell'ambito del conflitto tra clan rivali Cappello-Bonaccorsi e Cursoti Milanesi. In quell'occasione morirono due persone e ne furono ferite diverse altre.

La sentenza di primo grado lo aveva assolto per non aver partecipato materialmente alla sparatoria, ritenendo che il suo ruolo si fosse limitato alla fase preparatoria del raid. La Procura aveva però appellato la sentenza, sostenendo che la sua partecipazione alla pianificazione del crimine fosse sufficiente per una condanna.

La Corte d'Appello ha accolto le richieste della Procura, condannando Chisari a sei anni di reclusione. Secondo i giudici, le sue stesse parole durante un interrogatorio, in cui affermava di essere andato a Librino "per scassarli", provano la sua consapevolezza e il suo consenso al raid punitivo.

