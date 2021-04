Sparatoria tra clan a Librino, i nomi degli arrestati

Il blitz dei carabinieri del comando provinciale è scattato all'alba per notificare un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ai 14 appartenenti ai Cursoti milanesi e a affiliati del clan Cappello

Sono quattordici gli arresti per la sparatoria di Librino dello scorso 8 agosto, tra due gruppi criminali che si sono sfidati sulla rampa di viale Grimaldi a colpi di kalashnikov e pistole, lasciando sul selciato due morti, sei feriti e centinaia di bossoli. Il blitz dei carabinieri del comando provinciale è scattato all'alba per notificare un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ai 14 appartenenti ai Cursoti milanesi e a affiliati del clan Cappello.

Il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, pertanto, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

CAMPISI Roberto, nato a Catania il 31.3.1970; CAPPELLO Massimiliano, nato a Catania il 12.8.1967; CAVALLARO Sebastiano, nato a Catania il 2.1.1992; CRISTAUDO Renzo, nato a Catania il 10.8.1993; FERRARA Gaetano, nato a Catania il 16.10.1987; GUZZARDI Luciano, nato a Catania il 31.3.1964; GUZZARDI Santo Antonino Lorenzo, nato a Catania il 21.7.1992; LOMBARDO Salvuccio Junior, nato a Catania 9.6.1994 ; NICOLOSI Giovanni, nato a Catania il 21.6.2001; NOBILE Gaetano, nato a Catania il 10.11.1985; PUGLISI Rinaldo, nato a Catania il 4.1.1975; SANFILIPPO Michael Agatino, nato a Catania il 12.10.1999; SCUDERI Davide Agatino, nato a Catania il 4.11.1974; VIGLIANESI Rosario, nato a Catania il 5.8.1999.

Dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati condotti presso le strutture penitenziarie