Il Presidente Musumeci fa visita al carabiniere ferito: "Il suo gesto rende onore all'Arma"

"A lui e alla sua famiglia va il mio apprezzamento". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in compagnia dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, all’uscita dal reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro di Catania

"Ho portato al vicebrigadiere Sebastiano Grasso il ringraziamento della comunità siciliana per il gesto da lui compiuto, che rende onore all’uniforme dell’Arma e ai valori militari. A lui e alla sua famiglia va il mio apprezzamento". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in compagnia dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, all’uscita dal reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato operato il militare dell’Arma ferito ad Acireale durante una rissa.

"Sono rimasto colpito dal gesto di follia che ha originato questa grave situazione - ha aggiunto Musumeci - Non si può minimizzare quanto accaduto e sono convinto che le forze dell’ordine e la magistratura stanno affrontando con grande professionalità questa difficile situazione".

Anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso la sua vicinanza al sottoufficiale dell'Arma, sottolineando come il gesto del vicebrigadiere testimoni ancora una volta "l'altruismo, la generosità e il coraggio delle donne e degli uomini delle Forze di polizia sempre disposti a mettere a rischio la loro incolumità per garantire la sicurezza dei cittadini".

"Un immenso grazie, una preghiera di pronta guarigione e un abbraccio a familiari e amici del vicebrigadiere Sebastiano Giovanni Grasso, 43 anni, rimasto gravemente ferito mentre cercava di sedare una rissa ad Acireale. Donne e uomini come lui, che difendono la sicurezza anche quando non sono in servizio, ci fanno essere orgogliosi dei Carabinieri e di tutte le Forze dell'Ordine". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.