Spari in corso Indipendenza, ferito un 31enne: indaga la squadra mobile

Si torna a sparare in strada a Catania. Intorno alle 14 e 30 di oggi, gli agenti della squadra mobile etnea sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Marco, su segnalazione dei sanitari, che hanno prestato le prime cure ad un 31enne colpito da due colpi d'arma da fuoco agli arti inferiori.

I proiettili lo avrebbero ferito al ginocchio e, poco dopo, il giovane si sarebbe presentato spontaneamente al nosocomio catanese, per ricevere assistenza medica. Si tratta di un soggetto imparentato con un esponente di spicco del clan dei Cursoti Milanesi, deceduto.

Le indagini si concentrano quindi nell'ambiente della criminalità organizzata catanese. In passato il 31enne è stato coinvolto in un'indagine di polizia. La sparatoria, come confermat dalla Questura, pare sia avvenuta in Corso Indipendenza poco prima delle 14. Al momento dell'agguato il giovane era in auto. Sono in corso approfondimenti per accertare la dinamica dei fatti.

In aggiornamento