Sparatoria, donna trovata ferita a San Cristoforo: si indaga per tentato omicidio

Una donna di 27 anni dell’Est Europa, è stata colpita da un proiettile alla schiena. L’ambulanza del 118, alle prime luci dell’alba, è intervenuta a San Cristoforo ma, come spiegano i carabinieri, non è detto che la sparatoria sia avvenuta nel quartiere. La donna, molto probabilmente una prostituta, è stata soccorsa e poi trasferita al San Marco dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Su quanto accaduto indagano i carabinieri del nucleo Radiomobile. In attesa di interrogare la donna, gli investigatori al momento mantengono il massimo riserbo.