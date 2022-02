Sparatoria durante Comunione, ferito vice brigadiere dei carabinieri: arriva la condanna

Diciassette anni di carcere e un risarcimento di 805 mila euro a favore del vice brigadiere dei carabinieri, Sebastiano Giovanni Grasso. E' quanto disposto dal gup Stefano Montoneri nella sentenza di condanna dell?imputato Camillo Leocata che ferì gravemente con un colpo di pistola alla testa il vice brigadiere di 43 anni, durante una lite scoppiata mentre si stava per celebrare la prima comunione nella chiesa di Santa Maria Ammalati, frazione di Acireale.

Disposto il "sequestro conservativo, anche presso terzi, di tutti i beni mobili e immobili, denaro, crediti, conti correnti. mobili registrati di Camillo Leocata, fino alla concorrenza della somma di euro 805.000,00". E' quanto si legge nel dispositivo.

Il sottufficiale, fuori dal servizio, era in chiesa per la Prima comunione di uno dei suoi figli ed era intervenuto per sedare una rissa, ma è stato colpito con un colpo di pistola che gli ha procurato lesioni gravissime.

A sparare era stato Camillo Leocata, 69enne. Il movente della rissa ricostruito dal Gip nel convalidare il suo arresto, l'8 settembre scorso, era legato all'assegnazione dei posti in chiesa per la prima comunione anche del nipote dell'arrestato, i cui genitori sono separati. Leocata aveva sostenuto di essersi allontanato dalla chiesa durante la funzione per andare a casa a prendere la pistola "dopo avere percepito le minacce rivolte al figlio dai parenti dell'ex moglie" e che, durante una colluttazione, aveva sparato "contro una persona che non ho ben capito che stesse facendo, se colpendo o no mio figlio". Poi l'uomo era rimasto con la pistola in mano "nonostante i carabinieri gli avessero intimato più volte di metterla giù".