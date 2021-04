Sparatoria a Monte Po, pregiudicato ferito alla testa: è grave

Nella serata di ieri, 7 aprile, intorno alle 20 dei sicari hanno atteso sotto casa Biagio Di Grazia che è stato raggiunto da un proiettile. Si trova ricoverato in condizioni serie al Garibaldi di Catania. Sull'accaduto indaga la polizia

Una sparatoria e un ferito grave. E' questo il bilancio di una serata di sangue e piombo a Monte Po. Ieri, 7 aprile, intorno alle 20 ignoti sicari hanno atteso il 52enne pregiudicato Biagio Di Grazia sotto casa e hanno fatto fuoco: un proiettile ha centrato l'uomo alla testa. Subito la corsa in ospedale, al Garibaldi di Catania, dove Di Grazia è arrivato in condizioni molto serie. Sull'accaduto indaga la squadra mobile: sono stati seniti familiari e conoscenti dell'uomo per poter risalire al movente di questa sorta di spedizione punitiva.