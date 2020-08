Sparatoria a San Giorgio, coinvolte quattro persone: indagano i carabinieri

Una sparatoria si è verificata intorno alle 19 e 30 di questo pomeriggio a San Giorgio. Le pallottole avrebbero raggiunto mortalmente almeno una persona, come confermato in via preliminare dai carabinieri del comando provinciale di Catania, che sono presenti sul posto con il reparto operativo ed hanno fornito al momento notizie parziali in attesa di riscontro. Sarebbero quattro le persone coinvolte nello scontro a fuoco.

In aggiornamento