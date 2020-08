Sparatoria in viale Grimaldi, coinvolte almeno sei persone: due i morti

Una sparatoria si è verificata intorno alle 19 e 30 di questo pomeriggio a Librino, in viale Grimaldi all'altezza dei civici 16-18. Le pallottole hanno raggiunto mortalmente due persone, come confermato in via preliminare dai carabinieri del comando provinciale di Catania, che sono presenti sul posto con il reparto operativo ed hanno fornito le prime notizie dalla scena del crimine. Sono almeno sei in totale le persone coinvolte nello scontro a fuoco, di cui quattro avrebbero riportato delle ferite.

Aggiornamento ore 22.30

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche una seconda persona di sesso maschile è deceduta in seguito alla sparatoria verificatasi in viale Grimaldi 16-18 nel tardo pomeriggio di oggi. I rielievi sono stati effettuati dal Sis dei carabinieri del reparto operativo, mentre le indagini sono state affidate al nucleo investigativo del comando provinciale e coodrinate dalla procura di Catania. Non si esclude al momento alcuna pista, anche se al momento l'ipotesi di una lite degenerata in sparatoria è tra le ipotesi accreditate. Una delle persone defunte era vicina al noto cantante neomelodico Niko Pandetta, che ha subito postato un messaggio di cordoglio.