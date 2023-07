Sparatoria a Nesima, rimane in carcere il 27enne accusato di omicidio

Resta in carcere con l'accusa di omicidio Giovanni Di Benedetto, il ventisettenne fermato due giorni dopo la sparatoria avvenuta in un appartamento dell'Iacp in via Santo Cantone nel quartiere di Nesima. Il gip del tribunale Anna Maria Cristaldi ha convalidato il fermo ed applicato la custodia cautelare per l'indagato che ieri, nel corso dell'interrogatorio, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Nella sparatoria rimasero ferite un italiano di 43 anni precipitato in un cortile dal secondo piano dello stabile e con una ferita da arma da fuoco e un albanese di 27 anni che due giorni dopo è deceduto per le gravi ferite da arma da fuoco. Nella casa la polizia ha trovato 3 bossoli e una pistola.