Sarebbero due le persone rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta intorno alle ore 13 nel quartiere Nesima, in via Santo Cantone al civico 10. Dalle prime informazioni, i colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi all'interno di un'abitazione. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 e la polizia che sta indagando sulla dinamica. I feriti sono stati trasferiti in due diversi ospedali della città e uno di loro sarebbe in gravi condizioni. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione alla sala operativa. Per rilievi e indagini, sul posto sono presenti volanti, la squadra mobile della Questura e agenti della polizia scientifica.

In aggiornamento