Sparatoria a Nesima, secondo fermo nella notte: si cerca un'altra persona coinvolta

Sarebbe stato fermato, nella notte, un altro giovane coinvolto nella sparatoria avvenuta in un appartamento dell'Iacp in via Santo Cantone, nel quartiere di Nesima a Catania. Salgono, quindi, a quattro le persone identificate finora: l'albanese Kastriot Ismailaj deceduto in ospedale dopo le gravi ferite riportate, un 43enne catanese ferito e ricoverato in ortopedia al Policlinico, Giovanni Di Benedetto che si trova in carcere e l'uomo fermato questa notte, di cui non si conoscono le generalità.

Per Giovanni Di Benedetto, il gip del tribunale Anna Maria Cristaldi ha convalidato il fermo ed applicato la custodia cautelare e, nel corso dell'interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere rendendo solo alcune dichiarazioni di estraneità ai fatti contestati. Secondo la ricostruzione degli uomini della Squadra mobile, dopo il secondo fermo avvenuto questa notte, rimane quindi solo un'altra persona da identificare.