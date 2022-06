Sparatoria nel pieno centro di Santa Maria di Licodia: ferito uomo di 60 anni

Scene da far west ieri sera lungo via Vittorio Emanuele, in pieno centro storico a Santa Maria di Licodia. Una lite tra due uomini sarebbe culminata con l’esplosione di proiettili che avrebbero colpito e ferito un uomo di 60 anni, probabilmente per uno scambio di persona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò e quelli del nucleo operativo della stazione di Santa Maria di Licodia che stanno indagando sulle cause della sparatoria.

