Rissa in via Palermo finisce a colpi di pistola: un ferito

Una persona è stata ferita con un colpo di pistola a un gomito dopo una colluttazione tra due gruppi contrapposti avvenuta in via Palermo a Catania. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter avrebbe fermato un'auto sulla quale c'erano tre giovani e avrebbero dato vita a una rissa. Quando i tre sono andati via, uno dei motociclisti ha esploso alcuni colpi di pistola ferendo uno dei passeggeri. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Fontanarossa ed ai colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale etneo. La Procura ha aperto un'inchiesta. L'uomo attinto da colpi d'arma da fuoco, orignario di Paternò, ha riportato ferite su un gomito, mano e polso ed è ricoverato presso l'ospedale Garibaldi. Altri due feriti hanno ricevuto una diagnosi di 30 giorni per lesioni varie causate dalle percosse ricevute.