Sparatoria in via Santa Maria della Catena, si costituisce uno degli autori: l'altro fermato a Mascalucia

Un uomo si è consegnato alle forze dell'ordine e un altro è stato fermato a Mascalucia dopo la sparatoria avvenuta in via Santa Maria della Catena nei pressi del civico 73 a Catania. Come confermato dalla Procura, si attende la convalida del provvedimento.

A rimanere ferite, lo scorso 31 luglio, sono state due persone, un 28enne colpito alla spalla e un falegname 60enne. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi. Secondo, però, una prima ricostruzione i due feriti non erano i veri obiettivi di chi ha sparato. Indagano i carabinieri di piazza Dante che stanno ricostruendo il movente e l’esatta dinamica dei fatti dopo aver eseguito i rilievi e sentito alcuni testimoni.

La sparatoria, infatti, è avvenuta in pieno giorno, alle ore 11, in una via abbastanza trafficata vista la presenza di vari esercizi commerciali. Macchie di sangue sono state trovate in un androne e la pistola a salve modificata è stata trovata nella vicina via Idria.