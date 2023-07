Sparatoria in via Santa Maria della Catena, due feriti: indagano i carabinieri

A Catania si continua a sparare in strada. Questa volta in via Santa Maria della Catena, nei pressi del civico 73. A rimanere ferite due persone, un 28enne colpito alla spalla e un 60enne al torace. Quest'ultimo, falegname, sarebbe in gravi condizioni. Ritrovata, in via Idria, poco distante dal luogo del ferimento, la pistola a salve modificata, dalla quale sarebbero stati esplosi i colpi. A terra, davanti ad un esercizio commerciale, ritrovati circa quattro bossoli. Macchie di sangue nelle pareti di un androne dove, probabilmente, uno dei feriti ha trovato riparo.

La sparatoria è avvenuta intorno alle ore 11, in pieno giorno, in una via abbastanza trafficata vista la presenza di vari esercizi commerciali come una sala scommesse, un panificio e una boutique floreale. Sul posto i carabinieri che, guidati dal comandante della compagnia di piazza Dante Angelo Pio Mitrione, stanno eseguendo i rilievi e sentendo i vari testimoni che hanno assistito alla sparatoria. Rilievi eseguiti sia in via Santa Maria della Catena sia nella piccola via limitrofa dove chi ha sparato si è liberato della pistola.