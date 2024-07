Area verde riqualificata in via Giacomo Leopardi, stamattina la consegna alla città

Un’operazione di recupero effettuata in sinergia tra la seconda municipalità (Picanello – Ognina – Barriera – Canalicchio), la direzione Verde pubblico ed Ecologia e la cooperativa sociale "I Girasoli", ha portato alla riqualificazione dello slargo tra via Giacomo Leopardi e via Principe Nicola.

Alla presenza del sindaco Enrico Trantino, dell’assessore ai Servizi sociali Bruno Brucchieri, del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, del presidente della Municipalità Claudio Carnazza e di Salvatore Cannata presidente de "I Girasoli", l’area riqualificata è stata consegnata ai cittadini.

“La riappropriazione degli spazi da parte della città che vuole reagire, questo è il vero ingrediente per trasformare la Catania che non desideriamo in quella che tutti vorremmo. Mi sono più volte recato in questo slargo per vedere le condizioni di degrado, vederlo oggi così cambiato mi fa ben sperare che questa cultura del bello possa contagiarsi.- ha affermato il sindaco Trantino. "La città ha bisogna di buone pratiche per capire che la pulizia dipende soprattutto dai cittadini, l’amministrazione deve fare tanto ma quando si creano sinergie, come in questo caso, insieme ai volontari non posso che essere felice”, ha aggiunto il primo cittadino.

“A un anno dal nostro insediamento abbiamo voluto ridare decoro a questa area verde che si trova in quello che è considerato il salotto della città, vicino al Corso Italia, ma che da tempo vive una situazione di degrado e abbandono. Per questo abbiamo subito sposato il progetto della cooperativa sociale I Girasoli, con questa azione vogliamo lanciare un segnale di civiltà a tutta la cittadinanza e siamo certi che verrà accolto”, ha dichiarato Caludio Carnazza.