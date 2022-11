Strade sporche, il presidente della Terza Commissione rileva inadempienze nello spazzamento

La Terza Commissione Consiliare Permanente del Comune di Catania, presieduta dal presidente Bartolomeo Curia, si è riunita presso l’aula consiliare di palazzo degli Elefanti per analizzare, con il direttore e i funzionari della Direzione “Politiche per l’Ambiente, il Verde e l’Energia - Gestione Autoparco”, le problematiche scaturite dalla gestione delle ditte aggiudicatarie dell’appalto per la raccolta dei rifiuti urbani. Il presidente Curia ha esposto le criticità rilevate durante i sopralluoghi effettuati a campione in varie zone della città, dai quali si evincerebbe la scarsa o mancata rispondenza a quanto previsto dal Capitolato d’appalto in termini di servizi che queste ditte avrebbero dovuto fornire.

Per quanto riguarda lo spazzamento manuale, ad esempio, in particolari zone della città è previsto un ripasso pomeridiano, con l’utilizzo di uomini e attrezzature previste negli atti di gara. Dovrebbero essere svuotati i cestini, pulite la aiuole, le ceneriere ed i contenitori per le deiezioni canine. "Di tutte queste operazioni - spiega Curria - è stata segnalata la quasi totale assenza del servizio, comprovata da diverse foto scattate durante i sopralluoghi che evidenziano la mancata esecuzione di quanto previsto dal capitolato d’appalto". Sono stare rivelate criticità anche sul lavaggio delle strade e l’assenza di netturbini o attività eseguite con la spazzatrice o il soffiatore.