Sperona l’auto della ex per poi massacrarla di botte: arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre hanno arrestato un pregiudicato di 42 anni accusato di lesioni personali aggravate e danneggiamento. I fatti sono accaduti la scorsa notte quando l'uomo in via Catania ha prima speronato per poi bloccare la marcia di un suv condotto da un 38enne di Mascali, al cui interno viaggiava la sua ex fidanzata, una donna di 49 anni. Quest'ultima è stata trascinata fuori dall’abitacolo, presa a calci e pugni, nonché lasciata in terra sanguinante, mentre il conducente dell’auto speronata, anch’egli aggredito è riuscito comunque a chiedere aiuto ai carabinieri. I militari, appena giunti sul posto, oltre a far soccorrere immediatamente la vittima da un’ambulanza del 118 (ha riportato diversi traumi con una prognosi di 30 giorni), hanno acquisito la testimonianza della donna che ha raccontato di aver avuto una relazione di circa tre mesi con il suo aggressore, troncata per suo volere da appena una settimana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo è stato rintracciato ed ammanettato da un’altra pattuglia del radiomobile mentre percorreva la via Circonvallazione di Riposto con ancora addosso i jeans intrisi di sangue appartenente presumibilmente alla donna aggredita. L’arrestato, in attesa di convalida, è stato relegato agli arresti domiciliari.