Spiagge libere, cani addestrati in azione alla Plaia per operazioni di salvataggio in mare

Le unità cinofile della Sics, Scuola Italiana Cani Salvataggio, saranno presenti nelle spiagge libere 2(Vulcano) e 3(Stromboli) di Catania tutte le domeniche di agosto e saranno di supporto al servizio di sorveglianza fornito dal gestore incaricato dal Comune sulla base di una gara d'appalto.

Oltre al normale servizio di sorveglianza e pattugliamento, le Unità Cinofile, come consuetudine, si occuperanno di sensibilizzare i bagnanti al rispetto del mare e degli animali. Analoga iniziativa, seppure con modalità diverse, è curata dalla A.C.S.-Associazione Cani da Salvataggio che eseguirà pattugliamento a piedi nel tratto di mare compreso tra la spiaggia libera n.2 e la spiaggia libera n. 3 il sabato, mentre la domenica presidierà la spiaggia libera n 1, in ausilio e supporto ai bagnini di salvataggio. Inoltre, in alcune fasce orarie, si svolgeranno attività di simulazione di salvataggio.