ll Comune "salva" l'estate: in piazza Europa si ridisegna il solarium riducendo i costi

Sono già in corso le operazioni di allestimento della passerella di San Giovanni Li Cuti, con un accesso facilitato per rendere agevole l'ingresso in acqua ai diversamente abili. Piazza Sciascia, lo spazio sottostante piazza Europa, ospiterà una piattaforma balneare che poggerà direttamente sul basolato lavico. Mancano i tubi in ferro ed il progetto originario è stato riadattato, abbattendo i costi di oltre la metà. Ad Ognina non sarà possibile procedere con la fase esecutiva

Dopo due anni di stop legati alla pandemia, questa estate torneranno ad essere attive sul lungomare di Catania le piattaforme balneari comunali. Sono già in corso le operazioni di allestimento della passerella di San Giovanni Li Cuti, con un accesso facilitato per rendere agevole l'ingresso in acqua ai diversamente abili. Su piazza Europa, l'amministrazione comunale ha dovuto adottare una soluzione inconsueta. Le tavole di legno saranno poggiate direttamente sul basolato lavico di piazza Sciascia. E dietro questa scelta c'è un perchè, come spiega l'assessore con delega al Mare, Michele Cristaldi. "Nei primi giorni di marzo abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse cui hanno partecipato oltre 30 imprese, ma nessuna di queste era in grado di realizzare quanto richiesto dal Comune di Catania. Da qui si è arrivati ad una lievitazione esponenziale dei costi, per un totale di oltre 450mila euro per il completamento dei due solarium e della passerella disabili".

Il cambio di progetto "salva" il solarium di piazza Europa

Su questo incremento pesano diversi fattori, uno dei quali è legato alla mancanza di tubi in ferro. Per capire come mai questa risorsa sia oggi disponibile solo in quantità limitata e con prezzi alti, basta fare un giro tra le vie di qualsiasi città italiana e prendere nota dei ponteggi allestiti sulle facciate anche grazie ai bonus 110 e 90 per cento. "Abbiamo quindi scelto- continua Cristaldi - di non realizzare il solarium di Ognina e di ridurre la spesa pubblica per quello di piazza Europa. Facendo poggiare le tavole di legno sul basolato lavico, con una superficie totale di oltre 500 metri quadrati, sarà possibile non rinunciare al progetto. Una passerella condurrà i bagnanti fino al mare. In termini numerici, il risparmio per le casse comunali è notevole, avendo in questo modo una spesa di circa 120 mila euro". La scogliera prossima al porto di Ognina non permette di prendere in considerazione una strada alternativa al ponteggio.

Nessun cambiamento per la Playa

Le spiagge libere della Playa non avranno invece alcun problema, trattandosi di un appalto quinquiennale che necessita di pochi elementi strutturali. Sarà presente uno spazio per cani nello stabilimento numero 3 ed anche su tutto il litorale verrà avviata la raccolta differenziata, che dal prossimo 29 maggio diventerà effettiva anche ad Ognina e Picanello.