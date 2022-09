Spiagge sicure, sottoscritti i protocolli d'intesa con i Comuni di Fiumefreddo e Calatabiano

Il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi ha sottoscritto con i Comuni di Calatabiano e Fiumefreddo di Sicilia i protocolli d’intesa "Spiagge sicure". Gli importanti strumenti pattizi, predisposti sulla base di specifiche direttive del Ministero dell'Interno, sono finanziati a valere sul Fondo per la sicurezza urbana, istituito dal decreto legge 133 del 2018 e destinati alle attività di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione durante la stagione estiva.

Ieri, alla presenza dei commissari straordinari Alfonsa Caliò e Pasquale Crupi è stato sottoscritto il protocollo del Comune di Calatabiano che ha previsto interventi finalizzati all'assunzione di tre unità di personale a tempo determinato, per il potenziamento dei controlli sulle spiagge e l'acquisto dell'attrezzatura necessaria all'allestimento di postazioni di polizia municipale sugli arenili pubblici. Oggi è stato sottoscritto il protocollo del Comune di Fiumefreddo che ha destinato i fondi assegnati all'Ente per controlli straordinari del territorio e l’acquisto di un nuovo mezzo per la Polizia Municipale.