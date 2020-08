Anche a Catania vietato accamparsi in spiaggia per Ferragosto

Il vicesindaco di Catania, Roberto Bonaccorsi, nella qualità di sindaco, ha emanato un’ordinanza che impedisce da oggi e fino al 16 agosto lo svolgimento sulle spiagge di manifestazioni, sia pubbliche che private, in contrasto con le misure anti-contagio previste a livello nazionale e regionale anche se organizzata dagli esercenti nelle attività di ristorazione, bar, pizzerie lidi e altri esercizi commerciali. Nello stesso provvedimento viene vietato sugli arenili l’accampamento e il bivacco, l’uso di gazebo, tende e similari e per le discoteche all’aperto il pieno rispetto delle disposizioni previste nell’ordinanza del 9 agosto 2020 del Presidente della Regione Siciliana, tra cui mantenimento della distanza di un metro tra le persone. Nel provvedimento viene richiamato anche l’obbligo di chiusura alle ore 02.00 di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, lidi autorizzati eccetera) e la cessazione alle ore 24.00 della diffusione musicale, per i locali in cui tale attività risulti comunque accessoria, marginale e occasionale. L’amministrazione comunale raccomanda, infine, ai cittadini il massimo rispetto di tutte le misure anti-contagio previste a livello nazionale e regionale e, in particolare, il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l’uso della mascherina secondo le vigenti disposizioni.

