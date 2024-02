Sport catanese in lutto, è morto Giuseppe La Delfa

Una morte che ha lasciato davvero tutti increduli quella di Giuseppe La Delfa, storico dirigente dell'Ekipe Orizzonte, avvenuta ieri sera a Milano. Il 54enne, che lascia la moglie e due figli, viveva in Lombardia ma era legato fortemente a Catania per i suoi trascorsi nel mondo della pallanuoto rossazzurra, per aver contribuito alla nascita e al consolidamento di un progetto i cui frutti si raccolgono ancora oggi con vittorie in ambito nazionale e internazionale. Era tornato a Catania il 31 dicembre scorso in occasione della San Silvestro a mare.

"Per me era come un figlio, ho sempre ammirato le sue capacità organizzative e culturali - ha detto il presidente del consorzio Catania al Vertice e presidente onorario dell'Ekipe Orizzonte, Nello Russo -. Lo conoscevo fin da quando era ragazzino e non abbiamo mai smesso di sentirci, fino agli ultimi tempi. Oggi per me è come se mancasse un amico, un parente, una persona con cui ho condiviso momenti umani prima che sportivi, un vero campione della vita prima ancora che dello sport. Questa notizia mi affligge moltissimo, l'intero consorzio Catania al Vertice esprime le più sincere condoglianze".